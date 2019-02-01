У Дніпрі в ході спецоперації звільнили дівчинку, яку викрав озброєний чоловік



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Під час штурму квартири дитина перебувала в дальній кімнаті та не постраждала, заявили в поліції Фото: Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

З даними поліції, чоловік викрав дитину після конфлікту з матір’ю дитини

У Дніпрі поліцейські разом із спецпризначенцями «КОРДу» затримали зловмисника, який викрав 12-річну дівчинку та утримував її у квартирі.

Про це 1 лютого повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

З даними поліції, чоловік викрав дитину після конфлікту з матір’ю дитини. Зазначається, що вони були мало знайомі.

«Під погрозою застосування пістолета зловмисник викрав дівчинку. Вона пробула у квартирі з незнайомцем чотири години. Операція зі звільнення дитини була ретельно спланована. Під час штурму квартири дитина перебувала в дальній кімнаті та не постраждала. Дівчинку передали матері», - розповіли в поліції.

Чоловік затриманий та доставлений до відділення поліції. Зброя, якою погрожував зловмисник, вилучена.

Зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), що карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.