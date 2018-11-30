У Дніпрі відкрили антистрес-кав'ярню з котами



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Порушувати спокій тварин відвідувачам забороняється, як і носитися з ними

У закладі можна не тільки перекусити, а також попрацювати і приємно провести час з тваринами

У Дніпрі розпочало роботу кафе, де живуть два десятки бенгальських котів. Вартість одного такого кота становить від 300 до 1500 євро. Про це пише ТСН.

Порушувати спокій тварин відвідувачам забороняється, як і носитися з ними. Однак пестити їх можна без обмежень.

Також у закладі можна попрацювати і перекусити. Кафе є третім таким закладом з котами в Україні.

Нагадаємо, у багатьох європейських країнах зоокафе дуже популярні. Люди сюди приходять не лише смачно поїсти, але й насолодитися спілкуванням з пухнастими тваринками.