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    У Дніпрі відкрили антистрес-кав'ярню з котами

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    <div>&nbsp;</div> <div>Порушувати спокій тварин відвідувачам забороняється, як і носитися з ними</div> - У Дніпрі відкрили антистрес-кав'ярню з котами
     
    Порушувати спокій тварин відвідувачам забороняється, як і носитися з ними

    У закладі можна не тільки перекусити, а також попрацювати і приємно провести час з тваринами

    У Дніпрі розпочало роботу кафе, де живуть два десятки бенгальських котів. Вартість одного такого кота становить від 300 до 1500 євро. Про це пише ТСН.
     
    Порушувати спокій тварин відвідувачам забороняється, як і носитися з ними. Однак пестити їх можна без обмежень.
     
    Також у закладі можна попрацювати і перекусити. Кафе є третім таким закладом з котами в Україні.
    Нагадаємо, у багатьох європейських країнах зоокафе дуже популярні. Люди сюди приходять не лише смачно поїсти, але й насолодитися спілкуванням з пухнастими тваринками. 
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