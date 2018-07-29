У Дніпрі вода з метро залила дорогу і приватне подвір’я



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Рятувальник на місці підтоплення

На приватному подвір рівень води сягав 40-50 см

У Дніпрі внаслідок пошкодження колектору, в який скидають воду стаціонарні насоси метрополітену, у суботу затопило проїжджу частину дороги та подвір'я на приватній території по вулиці Велика Діївська.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що до місця події спрямували черговий караул 4 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області.

На приватному подвір рівень води сягав 40-50 см. Рятувальники за допомогою мотопомпи почали відкачувати воду з території приватних домоволодінь для недопущення затоплення будинків.

Дві аварійні бригади КП «Гідроспоруди» взялися за відновлення роботи колектора (прочищення дренажної системи, відкачування бруду)., резюмували у ДСНС.

До слова, вчора у місті Дніпро рій шершнів напав на двох чоловіків, в результаті чого один з них помер.