У Дніпрі водій тікав від поліції і збив трьох пішоходів



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У Дніпрі водій тікав від поліції і збив трьох пішоходів

Одна особа із трьох постраждалих загинула

У неділю, 16 лютого, у Дніпрі на перехресті Слобожанського проспекту з вулицею Воронезькою водій Audi, тікаючи від поліції, буквально зніс трьох пішоходів, внаслідок чого одна людина загинула

Про це повідомляє «Інформатор».

За попередньою інформацією, водій Audi намагався сховатися від поліції. Він неодноразово порушив правила дорожнього руху і створював аварійні ситуації на дорозі.

Не впоравшись із керуванням, він вилетів на узбіччя, зачепивши стовп і перелетівши через тротуар, знісши трьох осіб. Згодом він також ледь не збив ще двох людей.

Одна особа із трьох постраждалих загинула. Це чоловік, який йшов з донькою. Врятувати його не вдалося. Дівчинка залишилася жива, але отримала серйозні травми.

Крім них, постраждав ще один чоловік. Його з місця аварії у важкому стані забрала швидка допомога.

Зараз на місці працюють патрульні, всі обставини події з'ясовуються.