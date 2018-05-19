У Дніпропетровській області на хабарі затримали майора поліції

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Майор поліції був затриманий на хабарі в $4 тисячі

В Дніпропетровській області у п'ятницю, 18 травня, на хабарі був затриманий тимчасово виконуючий обов'язки начальника Самарського відділу поліції.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Південного регіону.

Встановлено, що за повернення раніше вилученого транспортного засобу та закриття кримінального провадження майор поліції вимагав та отримав 4 тис. доларів. Під час вчинення злочину співробітника поліції затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Проводяться першочергові слідчі дії.

Військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та обрання міри запобіжного заходу.