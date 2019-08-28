У Дрогобичі стався вибух газу у житловому будинку: є постраждалі



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У Дрогобичі стався вибух побутового газу у житловому будинку

Станом на 5:26 28 серпня з під завалів врятовано 5 осіб

У Дрогобичі Львівської області унаслідок вибуху обвалився чотириповерховий будинок, інформація про жертв та постраждалих уточнюється.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що вибух стався о 02:46 по вул. Грушевського, 101. Внаслідок вибуху сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.

Попередньо встановлено, що стався вибух побутового газу.

У поліції Львівської області повідомили, що шістьох осіб, які постраждали внаслідок обвалу, госпіталізовано.

Надзвичайники зазначають, що з-під завалів врятовано 5 осіб, серед яких 1 дитина.

Проводиться розгортання наметового містечка.

Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. До проведення пошуково-рятувальних робіт всього залучено 173 чоловіка та 32 одиниці техніки, з них від ДСНС 88 чоловік особового складу (у тому числі 1 кінологічний розрахунок) та 16 одиниць техніки.