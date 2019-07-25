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    У ДТП в Болгарії потрапили українці, загинула дружина депутата

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    У ДТП 25 липня загинула дружина Олександра Карасевича, Леся&nbsp; - У ДТП в Болгарії потрапили українці, загинула дружина депутата
    У ДТП 25 липня загинула дружина Олександра Карасевича, Леся 

    Двоє депутатів сільської ради села Гора разом з своїми дружинами повертаючись із відпочинку в Болгарії потрапили у жахливу ДТП

    У Болгарії сталась ДТП у якій одна українка загинула, троє - отримали поранення. Про це повідомив заступник директора департаменту – начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, пише УНН.

    «Внаслідок ДТП на трасі Бургас-Варна за участю двох автомобілів (один з яких з українською реєстрацією) 1 особа загинула, 3 – отримали травми різного ступеня тяжкості», - повідомив Кирилич.

    За його словами, постраждалі госпіталізовані в місцевій лікарні.

    «Всі - громадяни України. Зв'язок з родичами та медзакладами встановлено. Консул забезпечує необхідні у такій ситуації заходи», - зазначив Кирилич і додав, що справа перебуває на контролі Посольства України в Республіці Болгарія.

    ЗМІ вдалось з'ясувати, що у ДТП постраждали двоє сільських депутатів із Київської області.

    Мова про Олександра Карасевича та Олександра Кульчицького, які є депутатами у селі Гора, що під Києвом. У ДТП загинула дружина Олександра Карасевича, Леся. Обох чоловіків прооперували, їх стан важкий. Дружина Олександра Кульчицького отримала травми меншої складності, перебуває на обстеженні.

     

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