У ДТП в Болгарії потрапили українці, загинула дружина депутата



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У ДТП 25 липня загинула дружина Олександра Карасевича, Леся

Двоє депутатів сільської ради села Гора разом з своїми дружинами повертаючись із відпочинку в Болгарії потрапили у жахливу ДТП

У Болгарії сталась ДТП у якій одна українка загинула, троє - отримали поранення. Про це повідомив заступник директора департаменту – начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, пише УНН.

«Внаслідок ДТП на трасі Бургас-Варна за участю двох автомобілів (один з яких з українською реєстрацією) 1 особа загинула, 3 – отримали травми різного ступеня тяжкості», - повідомив Кирилич.

За його словами, постраждалі госпіталізовані в місцевій лікарні.

«Всі - громадяни України. Зв'язок з родичами та медзакладами встановлено. Консул забезпечує необхідні у такій ситуації заходи», - зазначив Кирилич і додав, що справа перебуває на контролі Посольства України в Республіці Болгарія.

ЗМІ вдалось з'ясувати, що у ДТП постраждали двоє сільських депутатів із Київської області.

Мова про Олександра Карасевича та Олександра Кульчицького, які є депутатами у селі Гора, що під Києвом. У ДТП загинула дружина Олександра Карасевича, Леся. Обох чоловіків прооперували, їх стан важкий. Дружина Олександра Кульчицького отримала травми меншої складності, перебуває на обстеженні.