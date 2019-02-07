У ДТП в Італії загинув український бізнесмен



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Мотоцикл, яким керував українець, зіткнувся з автомобілем (4 лютого, 2019, Італія)

Генеральним консульством України було залучено адвоката з італійської сторони для захисту інтересів сім’ї загиблого

У провінції Агрідженто в Італії у ДТП загинув український бізнесмен — 46-річний Денис Русин.

Він помер під час транспортування до лікарні. Мотоцикл, яким керував українець, зіткнувся з автомобілем, його водій не постраждав, пише місцеве видання Giornale Di Sicilia.

Знайомі керівника і власника фірми «Аскет-Шиппінг» Дениса Русина підтверджують, що йдеться саме про нього. Його компанія — один із портових операторів, що працюють у Бердянську (Запорізька область).

Про це також сьогодні розповів заступник начальника управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Олександр Хом’як.

«У нас є інформація від Генерального консульства України у Неаполі про те, що 4 лютого 2019 року у місті Ліката провінції Агрідженто, Італія, внаслідок травм, отриманих в результаті ДТП, помер громадянин України 1972 року народження. Інформація надійшла від друзів покійного та підтверджена телефоном поліцією та лікарнею міста Ліката», - сказав він.

За словами дипломата, рідні громадянина України були поінформовані щодо трагедії, Генеральним консульством України також було залучено адвоката з італійської сторони для захисту інтересів сім’ї загиблого.

«Наразі Генеральне консульство України в Неаполі очікує на офіційне повідомлення про ДТП і смерть громадянина України від місцевої поліції. Вживаються заходи щодо перевезення труни з тілом померлого з Італії в Україну для подальшого поховання за місцем його реєстрування», - сказав Хом’як.

За словами представника Департаменту консульської служби МЗС, інформації про те, чи був затриманий винуватець смертельної ДТП, наразі немає.