  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У ДТП в Італії загинув український бізнесмен

    • Розсилка
    <span>Мотоцикл, яким керував українець, зіткнувся з автомобілем (4 лютого, 2019, Італія)</span> - У ДТП в Італії загинув український бізнесмен
    Мотоцикл, яким керував українець, зіткнувся з автомобілем (4 лютого, 2019, Італія)

    Генеральним консульством України було залучено адвоката з італійської сторони для захисту інтересів сім’ї загиблого

    У провінції Агрідженто в Італії у ДТП загинув український бізнесмен — 46-річний Денис Русин.

    Він помер під час транспортування до лікарні. Мотоцикл, яким керував українець, зіткнувся з автомобілем, його водій не постраждав, пише місцеве видання Giornale Di Sicilia.

    Знайомі керівника і власника фірми «Аскет-Шиппінг» Дениса Русина підтверджують, що йдеться саме про нього. Його компанія — один із портових операторів, що працюють у Бердянську (Запорізька область).

    231_01

    Про це також сьогодні розповів заступник начальника управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Олександр Хом’як.

    «У нас є інформація від Генерального консульства України у Неаполі про те, що 4 лютого 2019 року у місті Ліката провінції Агрідженто, Італія, внаслідок травм, отриманих в результаті ДТП, помер громадянин України 1972 року народження. Інформація надійшла від друзів покійного та підтверджена телефоном поліцією та лікарнею міста Ліката», - сказав він.

    За словами дипломата, рідні громадянина України були поінформовані щодо трагедії, Генеральним консульством України також було залучено адвоката з італійської сторони для захисту інтересів сім’ї загиблого.

    «Наразі Генеральне консульство України в Неаполі очікує на офіційне повідомлення про ДТП і смерть громадянина України від місцевої поліції. Вживаються заходи щодо перевезення труни з тілом померлого з Італії в Україну для подальшого поховання за місцем його реєстрування», - сказав Хом’як.

    За словами представника Департаменту консульської служби МЗС, інформації про те, чи був затриманий винуватець смертельної ДТП, наразі немає.

    Читайте також
    ДТП бізнес Італія смерть українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ