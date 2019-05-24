У двох областях на заході України через зливи підтоплені будинки та дороги



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На Закарпатті внаслідок негоди пошкоджено 15 мостових переходів Фото: Прес-служба ДСНС

24 травня у Івано-Франківській та Закарпатській областях очікуються короткочасні дощі, грози, подекуди град

На території Івано-Франківської області станом на 14:00 24 травня залишаються підтопленими 65 дворогосподарств в дев’яти населених пунктах. Також внаслідок інтенсивних опадів підтоплені 37 житлових будинків у Закарпатській області.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що в Івано-Франківській області з початку робіт підрозділами ДСНС здійснено 109 виїздів для надання допомоги населенню, під час яких евакуйовано 76 осіб, з них 12 дітей та 10 автомобілів, відкачано 25 тис. 110 м куб. води, через підтоплені ділянки доріг перевезено 586 осіб, з них 63 дитини.

«Для відкачування води та надання допомоги населенню залучено 31 чол., 5 мотопомп та 10 од. тех., з них від ДСНС 17 чол. о/с., 5 мотопомп та 6 од. техніки», - повідомили в ДСНС.

На Закарпатті, як зазначається, залишаються підтопленими 37 житлових будинків, 109 підвальних приміщень житлових будинків, 288 дворогосподарств, 1 тис. 45 га сільгоспугідь, 52 га пасовищ.

Також пошкоджено 15 мостових переходів, зруйновано міст через р. Латориця в с. Котельниця Воловецького району та пошкоджено міст через місцевий потічок в с. Верхня Грабівниця Воловецького району, зруйновано 930 м берегоукріплень.

«Спостерігається перелив води через автодорогу місцевого значення протяжністю близько 150 м між с. В. Ком’яти та с. Шаланки Виноградівського району. Організовано об’їзд. Рух по автодорозі державного значення Мукачево-Рогатин поблизу с. Вільхівка Іршавського району відновлено», - заявили в ДСНС.

З початку робіт, як повідомляється, підрозділами ДСНС здійснено 22 виїзди для надання допомоги населенню, відкачано 18 тис. 630 м. куб. води. Для відкачування води та надання допомоги населенню залучено від ДСНС 21 чол. о/с. та 7 од. техніки.

24 травня у Івано-Франківській та Закарпатській областях очікуються короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, у селі Тур’я Поляна на Перечинщині на Закарпатті внаслідок паводку було підтоплено 62 господарства та 45 житлових будинків і зафіксовано історичний максимум води у притоці річки Уж - Турії.