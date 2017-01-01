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    У двох прифронтових селищах відновили електропостачання

    Лінії були пошкоджені через постійні обстріли бойовиків
    У четвер, 28 грудня, у двох сусідніх прифронтових селищах Травневе та Гладосове на Донеччині після ремонтних робіт відновили електропостачання. Лінії були пошкоджені через постійні обстріли бойовиків у цьому регіоні. «У взаємодії з органами місцевого самоврядування, злагодженій координації групи Цивільно-військового співробітництва Збройних
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    <p>Ремонтні роботи з відновлення електропостачання</p>

    Ремонтні роботи з відновлення електропостачання

    Лінії були пошкоджені через постійні обстріли бойовиків

    У четвер, 28 грудня, у двох сусідніх прифронтових селищах Травневе та Гладосове на Донеччині після ремонтних робіт відновили електропостачання.

    Лінії були пошкоджені через постійні обстріли бойовиків у цьому регіоні.

    «У взаємодії з органами місцевого самоврядування, злагодженій координації групи Цивільно-військового співробітництва Збройних сил України, працівники «ДТЕК Донецькобленерго» та ДСНС України остаточно підключили прифронтові населені пункті Травневе та Гладосове до електропостачання», - йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.

    Під час проведення ремонтно-відновлювальних робіт, були присутні також представники спеціальної спостережної місії ОБСЄ.

    «Новорічні та Різдвяні свята мешканці прифронтових населених пунктів зустрічатимуть при повному освітлені», - резюмували у штабі.

    Нагадаємо, 16 грудня ворог з автоматів прицільно обстріляв околиці Травневого. Цими діями противник зірвав планові ремонтно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях електропередач та житлових будинках цього села.

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