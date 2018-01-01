У двох прифронтових селищах відновили електропостачання

Лінії були пошкоджені через постійні обстріли бойовиків

У прифронтовому Травневому Бахмутського району та селищі Гладосове Горлівської міськради Донецької області за сприяння групи Цивільно–військового співробітництва ЗСУ було відновлено постачання електроенергії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лінії були пошкоджені через постійні обстріли бойовиків

У прифронтовому Травневому Бахмутського району та селищі Гладосове Горлівської міськради Донецької області за сприяння групи Цивільно–військового співробітництва ЗСУ було відновлено постачання електроенергії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Кілька днів знадобилося на те, щоб домогтися гарантій безпеки для бригади електриків. І зрештою вдалося замінити прострілене обладнання й відновити електропостачання у двох селищах. Вже другий день Травневе та Гладосове обходяться без генераторів. Сподіваюся, що принаймні Різдво людям дадуть спокійно відсвяткувати», — йдеться у повідомленні.

Україна повністю відновила електропостачання в прифронтових населених пунктах Травневому та Гладосовому ще 28 грудня 2017 року.

Але вже 2 січня снайпери незаконних збройних формувань так званих «Л/ДНР» пошкодили ізоляцію й перебили дроти.

Нагадаємо, 16 грудня ворог з автоматів прицільно обстріляв околиці Травневого. Цими діями противник зірвав планові ремонтно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях електропередач та житлових будинках цього села.