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    У двох районах Прикарпатя оголосили карантин через сказ лисиць

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    У двох районах Прикарпатя оголосили карантин через сказ лисиць

    В Галицькому районі та на Болехівщині проводять карантинні заходи

    На території мисливських угідь Болехівської міської організації Українського товариства мисливців і рибалок в селі Танява Болехівської міської ради встановили сказ лисиці.

    Про це повідомляє Івано-Франківська обласна Держпродспоживслужба.

    Лабораторний висновок зробили на основі дослідження патматеріалу.

    Крім того, виявили сказ лисиці на території мисливських угідь Галицької районної організації УТМР – в урочищі «Загора» в селі Залуква Галицького району.

    З метою координації дій з ліквідації захворювання проведено засідання Державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при Болехівській міській раді та Галицькій районній держадміністрації, рішенням яких затверджено план заходів з ліквідації сказу, визначено мисливські угіддя даних населених пунктів неблагополучною територією та накладено карантинні обмеження. 

    В осередку захворювання вживаються всі необхідні заходи з локалізації захворювання відповідно до діючої інструкції.

    Держпродспоживслужба просить мешканців області у випадку виявлення контакту домашніх тварин з тваринами дикої фауни повідомляти спеціалістів ветеринарної медицини для проведення відповідних заходів, з метою попередження зараження та загибелі домашньої тварини.

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