У двох районах Прикарпатя оголосили карантин через сказ лисиць

В Галицькому районі та на Болехівщині проводять карантинні заходи

Про це повідомляє Івано-Франківська обласна Держпродспоживслужба.

На території мисливських угідь Болехівської міської організації Українського товариства мисливців і рибалок в селі Танява Болехівської міської ради встановили сказ лисиці.

Крім того, виявили сказ лисиці на території мисливських угідь Галицької районної організації УТМР – в урочищі «Загора» в селі Залуква Галицького району.

З метою координації дій з ліквідації захворювання проведено засідання Державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при Болехівській міській раді та Галицькій районній держадміністрації, рішенням яких затверджено план заходів з ліквідації сказу, визначено мисливські угіддя даних населених пунктів неблагополучною територією та накладено карантинні обмеження.

В осередку захворювання вживаються всі необхідні заходи з локалізації захворювання відповідно до діючої інструкції.

Держпродспоживслужба просить мешканців області у випадку виявлення контакту домашніх тварин з тваринами дикої фауни повідомляти спеціалістів ветеринарної медицини для проведення відповідних заходів, з метою попередження зараження та загибелі домашньої тварини.