У Еквадорі стався землетрус



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Поштовхи відчувалися у столиці, місті Кіто, а також у індустріальному місті Гуаякіл

У центральній частині Еквадору трапився землетрус магнітудою 6.3 бали.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Геологічну службу США.

«Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 112 км в 94 км на південь від міста Амбато», - йдеться у матеріалі.

За попередніми даними, руйнувань та жертв вдалося уникнути, адже епіцентр знаходився у віддаленому малозаселеному регіоні.

«Поштовхи відчувалися у столиці, місті Кіто, а також у індустріальному місті Гуаякіл, де люди вибігли на вулиці», - зазначає Reuters.

Зазначимо, що у 2016 році через руйнівний землетрус силою 7.8 балів у Еквадорі загинуло більше 650 осіб.