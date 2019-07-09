У Епіфанія закликали на виборах голосувати за ЄС і проти реваншу Кремля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Церква закликає виборців усвідомлено використати час, який залишився, щоби у день голосування, 21 липня, помолившись у недільний день, прийти на виборчі дільниці та зробити відповідальний вибір

Пресслужба Київської Митрополії Української православної церкви оприлюднила заяву з нагоди виборів до Верховної Ради.

Отже, з благословення Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія УПЦ закликає виборців зробити свідомий вибір та голосувати за рух до Євросоюзу.

«Важливо не змарнувати можливість здійснити своє виборче право, обов’язково прийти на виборчу дільницю та віддати свій голос за певний партійний список і за кандидатуру в одномандатному мажоритарному окрузі. Слід не забувати, що від підсумків голосування, особливо зараз, залежить майбутнє всієї нашої держави, а отже і Української Церкви та кожного з нас – будемо ми рухатися у обраному нашим народом та закріпленому в Конституції напрямку Європейського Союзу та євроатлантичної безпеки, чи допустимо повернення до минулого», - йдеться у повідомленні.

В УПЦ нагадали, що завдяки підтримці всіх патріотичних, проукраїнських сил стало можливим провести Об’єднавчий собор, отримати Томос про автокефалію і цим перегорнути сторінку понад 300-літнього незаконного підкорення Церкви Руси-України московському володарюванню.

«Однак всі бачать, як російська держава використовує різні сили та нагоди щоби зруйнувати це важливе надбання. Тож не маємо права заспокоюватися досягнутим – бо бачимо, що все зроблене потребує подальшої потужної підтримки та захисту від ворожої протидії.

Для суспільства має бути очевидною тривожна тенденція до широкого реваншу тих сил, які послідовно виступали за повернення до старої, не раз відкинутої нашим народом моделі фактичної залежності української держави від волі Кремля. Під гаслами «миру за будь-яку ціну» ці сили хочуть досягти поразки і капітуляції України перед агресором. Під гаслами «захисту канонічного православ’я» – хочуть у релігійній обгортці надалі поширювати ідеї «русского мира» і «третього Риму». Ці сили відверто ставлять собі за мету протистояти Православній церкві України, впливаючи на законодавчу, виконавчу і судову гілки влади – як вони це робили не раз у попередні десятиліття, борючись проти утвердження української церковної автокефалії», - зазначили у пресслужбі Єдиної церкви.

Також в УПЦ наголосили: негативне ставлення кандидатів у парламентарі до традиційних для українського народу християнських моральних, духовних, сімейних цінностей не повинні залишати байдужими вірян-виборців.

«Все це слід враховувати під час голосування, пам’ятаючи про свою особисту відповідальність за долю держави, а православні вірні – також і за долю Помісної церкви.

Слід наголосити і на моральній складовій виборів. Обман чи підкуп виборців, надання їм завідомо нездійсненних обіцянок, фальшування підсумків голосування є виявом неправди, яка є порушенням Божих заповідей. Тому ми закликаємо партії та кандидатів у народні депутати та всіх учасників виборчого процесу пам’ятати про відповідальність не лише перед людським законом, але і перед Богом, Який бачить все.

Дорогі виборці! Знову, як і під час попередніх виборів, Церква нагадує: не слід продавати свій голос ані за гроші чи інші матеріальні цінності, ані за солодкі обіцянки. Зробіть свій вибір чесно і за совістю, керуючись здоровим глуздом та власними світоглядними переконаннями», - йдеться у заяві.

Тож, в УПЦ наголосили, що наше спільне завдання – «зберегти державність, незалежність і єдність країни, не допустити втілення в життя намірів знову повернути Україну в кремлівське ярмо».

«Від голосу кожного, від рішення виборців у день голосування справді залежить, яким буде наше спільне майбутнє. Усвідомлений, відповідальний, чесний вибір під час голосування 21 липня – наш внесок у досягнення перемоги та миру для України, побудови її кращого майбутнього», - резюмували у Епіфанія.