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    У Financial Times з'явилась сторінка, присвячена інвестиціям в Україну

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    У Financial Times з'явилась сторінка, присвячена інвестиціям в Україну

    На сторінці, присвяченій Україні, у Financial Times вже міститься вісім матеріалів

    У електронного варіанта міжнародної ділової газети англійською мовою Financial Times з'явилась сторінка, присвячена інвестиціям в Україну.

    Зокрема, на цій сторінці вже міститься вісім матеріалів, присвячених різним галузям економіки Україні. Водночас першим матеріалом стала стаття, присвячена корупції в Україні.

    Financial Times - міжнародна ділова газета, виходить англійською мовою в 24-х містах світу із загальним тиражем близько 356 тис. екземплярів. Спеціалізується на публікаціях та аналізі новин світу фінансів та бізнесу. Головний офіс газети знаходиться в Лондоні.

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