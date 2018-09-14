У Financial Times з'явилась сторінка, присвячена інвестиціям в Україну



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На сторінці, присвяченій Україні, у Financial Times вже міститься вісім матеріалів

У електронного варіанта міжнародної ділової газети англійською мовою Financial Times з'явилась сторінка, присвячена інвестиціям в Україну.

Зокрема, на цій сторінці вже міститься вісім матеріалів, присвячених різним галузям економіки Україні. Водночас першим матеріалом стала стаття, присвячена корупції в Україні.

Financial Times - міжнародна ділова газета, виходить англійською мовою в 24-х містах світу із загальним тиражем близько 356 тис. екземплярів. Спеціалізується на публікаціях та аналізі новин світу фінансів та бізнесу. Головний офіс газети знаходиться в Лондоні.