У Франції для літаків введуть еко-податок: від 1,5 до 18 євро з кожного квитка



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Податок не стосуватиметься стикувальних рейсів та внутрішніх рейсів, що вилітають з/або прямують на Корсику, і рейсів, що зв'язують материкову Францію з заморськими територіями

Наступного, 2020-го року, у Франції введуть так званий «екологічний податок» на повітряний транспорт.

Про це повідомляє Le Figaro.

Міністр транспорту Елізабет Борн сьогодні заявила, що податок буде введений в 2020 році на всіх рейсах з Франції і принесе близько 180 мільйонів євро для фінансування щоденних перевезень.

«Ми вирішили запровадити екологічний податок для повітряного транспорту на всіх рейсах, що вилітають з Франції. Він буде прогресивним і буде являти собою внесок в розмірі 1,50 євро за квиток на внутрішньому або внутрішньоєвропейському рейсі в економічному класі і може підвищуватися до 18 євро на рейсах за межі ЄС в бізнес-класі», - сказала Борн.

Вона стверджує, що всі отримані від податку кошти будуть спрямовані на розвиток щоденних перевезень.

Борн також пояснила, що податок не стосуватиметься стикувальних рейсів, внутрішніх рейсів, що вилітають з/або прямують на Корсику, рейсів, що зв'язують материкову Францію з заморськими територіями.