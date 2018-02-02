У Франції два військові вертольоти зазнали аварії: п’ятеро загиблих
- Сьогодні, 11:22
-
Розсилка
Причини катастрофи поки невідомі, за деякими повідомленнями вертольоти впали в озеро
У Франції розбилися два військові вертольоти, у результаті чого загинули п’ять осіб.
Про це повідомляє Le Figaro.
За попередніми даними, аварія сталася близько дев'ятої ранку за місцевим часом біля озера Карсе у департаменті Вар на південному сході Франції.
Відомо, що це були два військові вертольоти типу Gazelle, в результаті їх падіння загинули п’ять людей. Причини катастрофи поки невідомі, за деякими повідомленнями вертольоти впали в озеро.
Зазвичай ці вертольоти використовуються як легкий транспорт, розвідник і легкий ударний вертоліт. Вертольот може взяти на борт до п’яти осіб.