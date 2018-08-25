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    У Франції м’ясники зірвали фестиваль веганів

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    У Франції м’ясники зірвали фестиваль веганів

    Міська влада Кале скасувала захід через погрози

    Міська рада французького Кале скасувала фестиваль веганів, запланований на 8 вересня.

    Про це повідомляє The Local.

    За словами організаторів, влада ухвалила таке рішення через «вкрай агресивні погрози» мисливців і виробників м'ясної продукції. Вони запланували спільну акцію протесту, яка, як вважають в мерії Кале, здатна порушити громадський порядок.

    Повідомляється, що мер міста прийняв рішення скасувати фестиваль, «оскільки мисливці і фермери об’єднали сили у виразній погрозі того, що станеться, якщо захід відбудеться».

    Веганство та вегетаріанство стають все популярнішими у Франції, де в меню ресторанів раніше важко було знайти щось без м’яса.

    Це не задовольняє м’ясників та фермерів, які вважають, що опоненти намагаються нав'язати суспільству свій спосіб життя і харчування.

    Крім того, в квітні вандали атакували кілька м'ясних крамниць в Па-де-Кале. У зв'язку з цим лідер профспілки м'ясників Жан Франсуа Гіярд звернувся в міністерство внутрішніх справ Франції з вимогою забезпечити нормальні умови для роботи в індустрії.

    Джерело: Європейська правда

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