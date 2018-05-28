У Генпрокуратурі визнали: сьогодні відбувається у десятки разів більше обшуків, ніж п’ять років тому

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Обшук на підприємстві

Судовий контроль за досудовим слідством на теперішній час не забезпечує зменшення порушень, - Горбатюк

На сьогоднішній день відбувається у десятки разів більше обшуків, і – немало незаконних, ніж, приміром, пять років тому. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

«А відповідальності за це практично немає, бо, по-перше, вона розмивається між задіяними у цьому процесі оперативником, слідчим, прокурором і слідчим суддею. А по-друге, належного реагування на це немає», - зауважив він.

На думку Горбатюка, потрібна зміна підходів до регулювання цих процедур, бо судовий контроль за досудовим слідством на теперішній час не забезпечує зменшення порушень, а з іншого боку, він часто є реальним гальмом розслідування.

«Водночас законодавець чомусь думає, що чим більше він накладе обмежень і заборон під час досудового розслідування, то порушення припиняться. (Хто б наклав заборону на прийняття ними антиконституційних та місцями просто абсурдних законів)», - додав він.

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