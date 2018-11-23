У Глухові розгорівся скандал через усунення з посади очільниці міста



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відсторонення її з посади, як заявила Демішева, може паралізувати місто

Виконуючу обов’язки міського голови Глухова Олену Демішеву відсторонили з посади на два місяці

Секретаря Глухівської міськради, депутата від «Об’єднання «Самопоміч» Олену Демішеву, яка виконувала обов’язки міського голови, усунули від посади. Таке рішення ухвалив суд у Сумах.

Як повідомляє прес-служба «Самопомочі», напередодні Демішевій вручили підозру у нібито незаконному звільненні начальниці управління соцзахисту - депутата від «Волі народу».

За словами Демішевої, підставою для звільнення чиновниці стали результати перевірки, робоча група виявила у роботі грубі порушення.

«Тим часом суд підтримав сторону слідства та відсторонив секретаря Глухівської міської ради від виконання обов’язків на два місяці. Саме стільки часу триватиме слідство», - повідомили у «Самопомочі».

Відсторонення її з посади, як заявила Демішева, може паралізувати місто.

«Це зупинить всі платіжки, бо право підпису є тільки у мене. Виконавчий комітет не зможе працювати. А якщо два місяці, яких вимагає слідство, то місто просто зупиниться, тим паче, що йде кінець року, йде заборгованість з виплати заробітної плати. Треба працювати, треба готувати бюджет міста, який готую саме я, як секретар міської ради. Треба ухвалювати рішення, скликати виконавчий комітет, який буде вирішувати важливі для міста питання, і відсторонення мене від посади просто паралізує місто», – заявила Демішева.

За її словами, цим планують скористатися депутати-опоненти, які вже, за інформацією Демішевої, готують незаконну процедуру відкликання депутатів Глухівської міської ради, аби захопити владу в місті.

«Після того, як вижили з Глухова мера (Мішеля) Терещенка і обов`язки міського голови почала виконувати секретар, обрана за списками «Самопомочі», місцеві бандити, заручившись підтримкою суддів, відсторонили секретаря», – наголосив голова виконкому політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» Олег Лаврик.

Як зазначили у «Самопомочі», раніше за надуманими обвинуваченнями був усунутий з посади мер Скадовська Олександр Яковлєв.

«Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич півроку у судах доводив незаконність рішення місцевих депутатів про його відставку і таки повернувся у крісло мера. У Львові депутати обласної ради незаконно звільнили з посади заступника голови облради Парасковію Дворянин, а у Луцьку місцеві депутати відправили у відставку секретаря міськради Юлію Вусенко», - говориться у заяві партії.

Нагадаємо, 1 жовтня мер міста Глухів Сумської області Мішель Терещенко повідомив, що вирішив скласти повноваження міського голови і поборотися за крісло президента на майбутніх виборах.