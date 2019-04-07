У Гранд-Каньйоні США за дев'ять днів загинули стільки туристів, скільки там гине за рік



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Перший смертельний випадок з трьох, що сталися в Гранд-Каньйоні за останні 9 днів, був зафіксований 26 березня

Останній трагічний випадок стався в середу. 67-річний чоловік впав в ущелину глибиною 130 метрів

У національному парку Гранд-Каньйон, що в американському штаті Аризона, за 9 днів загинули три людини, повідомляє Xinhuanet.

Як підтвердили виданню в національному парку в четвер, останній такий випадок стався в середу. 67-річний чоловік впав в ущелину глибиною 130 метрів. Його тіло підняли вертольотом. Причини інциденту з'ясовуються. За повідомленнями місцевих ЗМІ, турист приїхав зі штату Каліфорнія.

Перший смертельний випадок з трьох, що сталися в Гранд-Каньйоні за останні 9 днів, був зафіксований 26 березня. Тіло загиблого, який не був громадянином США, було виявлено в лісистій місцевості на півдні парку. Його особистість та причини смерті встановлюються.

28 березня генеральне консульство КНР в Лос-Анджелесі підтвердило, що турист з китайського САР Аомень загинув, впавши з висоти в Гранд-Каньйон. За повідомленнями місцевих ЗМІ, 50-річний турист зірвався в прірву при спробі зробити фотографію. Рятувальники вертольотом підняли його тіло з ущелини глибиною 300 метрів.

Керівництво національного парку розповсюдило заяву, в якому відвідувачів закликали строго слідувати правилам безпеки при огляді Гранд-Каньйону, триматися на безпечній відстані від краю, та не перелазити через перила й огорожі.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, в Гранд-Каньйон щорічно в середньому фіксується 2-3 випадки падіння туристів з обриву.