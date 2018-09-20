У Греції на пляжі люди знайшли гігантську павутину



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Павутина охоплює рослинність уздовж узбережжя Айтоліко, близько 250 км на захід від Афін, Греція, 18 вересня 2018 р.

Експерти стверджують, що ці павуки людям не загрожують

На пляжі у грецькому місті Айтоліко павуки сплели 300-метрову густу павутину. Припускають — це павуки тетрагнатиди, які можуть створювати великі гнізда для спарювання.

Про це повідомляє Greek City Times.

Припускають, що це сезонне явище, викликане павуками — тетрагнатидами, вони можуть створювати великі гнізда для спарювання. Існують сотні видів таких павуків, що живуть у різних частинах світу.

Вважають, що збільшення кількості павуків на пляжі пов'язане зі збільшенням популяції комарів.

Професорка молекулярної біології в грецькому Університеті Демокрита Марія Чацакі зазначила, що високі температури, достатній рівень вологи та наявність їжі створюють ідеальні умови для розмноження павуків у великій кількості.

«Ніби павуки використовують ці умови і мають таку собі вечірку», — сказала Чацакі.

Також вона запевнила, що ці павуки не є небезпечними для людей.