У Греції на пляжі люди знайшли гігантську павутину
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Експерти стверджують, що ці павуки людям не загрожують
На пляжі у грецькому місті Айтоліко павуки сплели 300-метрову густу павутину. Припускають — це павуки тетрагнатиди, які можуть створювати великі гнізда для спарювання.
Про це повідомляє Greek City Times.
Припускають, що це сезонне явище, викликане павуками — тетрагнатидами, вони можуть створювати великі гнізда для спарювання. Існують сотні видів таких павуків, що живуть у різних частинах світу.
Вважають, що збільшення кількості павуків на пляжі пов'язане зі збільшенням популяції комарів.
Професорка молекулярної біології в грецькому Університеті Демокрита Марія Чацакі зазначила, що високі температури, достатній рівень вологи та наявність їжі створюють ідеальні умови для розмноження павуків у великій кількості.
«Ніби павуки використовують ці умови і мають таку собі вечірку», — сказала Чацакі.
Також вона запевнила, що ці павуки не є небезпечними для людей.