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    У Греції народилась дитина від трьох батьків

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    У Греції народилась дитина від трьох батьків

    Експериментальний метод штучного запліднення використовує яйцеклітину від матері, сперму від батька та іншу яйцеклітину від жінки-донора

    Лікарі в Греції та Іспанії заявляють, що використали генетичний матеріал трьох людей, аби подолати безпліддя жінки, й дати їй можливість народити дитину. Хлопчик вагою 2,9 кілограма народився у вівторок, 9 квітня.

    Про це повідомляє ВВС-Україна.

    Лікарі кажуть, що мати й дитина почувають себе добре.

    За словами науковців, це прорив в медицині, який зможе допомогти безплідним парам у всьому світі. Водночас, деякі експерти у Великій Британії вважають процедуру суперечливою через «етичні питання».

    Згідно із повідомленням, експериментальний метод штучного запліднення використовує яйцеклітину від матері, сперму від батька та іншу яйцеклітину від жінки-донора.

    Його розробили кілька років тому для допомоги сім'ям, які страждають від генетичних мітохондріальних захворювань, які передаються від матері до дитини.

    Методику випробували лише одного разу на сім'ї з Йорданії — і це викликало багато суперечок.

    Але деякі лікарі вважають, що ця технологія може також збільшити шанси при штучному заплідненні.

    Справа у мітохондріях — це маленькі ділянки майже кожної клітини тіла, які перетворюють їжу на корисну енергію. Внаслідок деяких захворювань мітохондрії можуть ставати дефектними, а поєднання ДНК матері з донорськими мітохондріями може запобігти виникненню захворювання у дитини.

    Відтак, лікарі вирішили допомогти 32-річній пацієнтці з Греції, яка пережила 4 невдалі спроби штучного запліднення.

    Вона стала матір'ю, але її син має невелику кількість свого генетичного матеріалу від жінки-донора, оскільки мітохондрії мають власну ДНК.

    Грецька команда медиків, які допомогли жінці завагітніти, працювала спільно з іспанським центром Embryotools, який оголосив, що в дослідженні беруть участь ще 24 жінки, і вісім ембріонів готові до імплантації.

    діти Греція наука ДНК
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