У Греції народилась дитина від трьох батьків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експериментальний метод штучного запліднення використовує яйцеклітину від матері, сперму від батька та іншу яйцеклітину від жінки-донора

Лікарі в Греції та Іспанії заявляють, що використали генетичний матеріал трьох людей, аби подолати безпліддя жінки, й дати їй можливість народити дитину. Хлопчик вагою 2,9 кілограма народився у вівторок, 9 квітня.

Про це повідомляє ВВС-Україна.

Лікарі кажуть, що мати й дитина почувають себе добре.

За словами науковців, це прорив в медицині, який зможе допомогти безплідним парам у всьому світі. Водночас, деякі експерти у Великій Британії вважають процедуру суперечливою через «етичні питання».

Згідно із повідомленням, експериментальний метод штучного запліднення використовує яйцеклітину від матері, сперму від батька та іншу яйцеклітину від жінки-донора.

Його розробили кілька років тому для допомоги сім'ям, які страждають від генетичних мітохондріальних захворювань, які передаються від матері до дитини.

Методику випробували лише одного разу на сім'ї з Йорданії — і це викликало багато суперечок.

Але деякі лікарі вважають, що ця технологія може також збільшити шанси при штучному заплідненні.

Справа у мітохондріях — це маленькі ділянки майже кожної клітини тіла, які перетворюють їжу на корисну енергію. Внаслідок деяких захворювань мітохондрії можуть ставати дефектними, а поєднання ДНК матері з донорськими мітохондріями може запобігти виникненню захворювання у дитини.

Відтак, лікарі вирішили допомогти 32-річній пацієнтці з Греції, яка пережила 4 невдалі спроби штучного запліднення.

Вона стала матір'ю, але її син має невелику кількість свого генетичного матеріалу від жінки-донора, оскільки мітохондрії мають власну ДНК.

Грецька команда медиків, які допомогли жінці завагітніти, працювала спільно з іспанським центром Embryotools, який оголосив, що в дослідженні беруть участь ще 24 жінки, і вісім ембріонів готові до імплантації.