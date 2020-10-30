У Греції під час землетрусу загинули двоє підлітків

Пошкоджені будівлі після землетрусу в порту Ваті на острові Самос на сході Егейського моря, Греція, 30 жовтня 2020 року

Пошкоджені будівлі після землетрусу в порту Ваті на острові Самос на сході Егейського моря, Греція, 30 жовтня 2020 року

Число жертв землетрусу у Туреччині зросло до шести

Двоє школярів загинули на грецькому острові Самос під час потужного землетрусу, який стався в східній частині Егейського моря в п'ятницю.

Про це повідомляє Kathimerini.

Двоє підлітків, хлопець та дівчина, загинули через обрушення стіни - вони саме переходили вузьку вулицю, коли стіна впала на них. Хлопцю було 17 років, а дівчині - 15, пише видання The National Herald.

Тіла підлітків витягли з-під завалів в ході пошуково-рятувальної операції, яка проводиться на острові.

До цих пір повідомлялося про вісім постраждалих в результаті землетрусу людей, які зараз перебувають в лікарні.

Найбільше пошкоджень було виявлено на старих будинках у містах Піфагоріо, Карловасі та Ваті.

Частина церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Карловасах обвалилася. Всередині будівлі нікого не було.

Турецькі ЗМІ також повідомляють про зростання числа жертв і поранених від землетрусу у країні. Так, в Ізмірі загинули шість людей, число постраждалих зросло до 321.

Землетрус магнітудою 7,0 стався 30 жовтня о 13.51 за місцевим часом, його епіцентр знаходився приблизно за 17 км від узбережжя провінції Ізмір на глибині 16 км.

Поштовхи відчувалися в Стамбулі та на віддалених грецьких островах. За даними місцевих ЗМІ, стихія пошкодила будівлі та дороги на острові Самос. Офіційних відомостей про постраждалих або загиблих немає.

Туреччина є однією з найбільш небезпечних з точки зору землетрусів країн світу. В серпні 1999 року внаслідок потужного землетрусу в місті Ізміт загинули понад 17 тисяч людей. У 2011 році в результаті землетрусу у місті Ван на сході Туреччини загинуло понад 500 осіб.