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    У Туреччині та Греції стався потужний землетрус, є значні руйнування

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    У Туреччині та Греції стався потужний землетрус, є значні руйнування
    @TRTWorldNow

    Епіцентр підземних поштовхів знаходився за 17 км від узбережжя Туреччини

    Землетрус магнітудою 7,0 стався 30 жовтня о 13.51 за місцевим часом, за даними геологічної служби США, його епіцентр знаходився приблизно за 17 км від узбережжя провінції Ізмір на глибині 16 км. Поштовхи відчувалися в Стамбулі та на віддалених грецьких островах.

    У МВС Туреччини заявили, що в Ізмірі обвалилися шість будівель, рятувальники ведуть пошукові роботи, під завалами є люди. За даними турецьких ЗМІ, наразі відомо про чотирьох загиблих.


    "Я дуже звик до землетрусів, тому спочатку я не сприймав це дуже серйозно, але цього разу це було по-справжньому страшно...це тривало секунд 25-30", - цитує слова свідка події Reuters.

    Грецькі ЗМІ повідомляють про пошкодження будівель та доріг на острові Самос, відомостей про постраждалих або загиблих немає.

    Туреччина є однією з найбільш небезпечних з точки зору землетрусів країн світу. В серпні 1999 року внаслідок потужного землетрусу в місті Ізміт загинули понад 17 тисяч людей.  У 2011 році в результаті землетрусу у місті Ван на сході Туреччини загинуло понад 500 осіб.

    Туреччина Греція землетрус
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