У Туреччині та Греції стався потужний землетрус, є значні руйнування

Епіцентр підземних поштовхів знаходився за 17 км від узбережжя Туреччини

Землетрус магнітудою 7,0 стався 30 жовтня о 13.51 за місцевим часом, за даними геологічної служби США, його епіцентр знаходився приблизно за 17 км від узбережжя провінції Ізмір на глибині 16 км. Поштовхи відчувалися в Стамбулі та на віддалених грецьких островах.

У МВС Туреччини заявили, що в Ізмірі обвалилися шість будівель, рятувальники ведуть пошукові роботи, під завалами є люди. За даними турецьких ЗМІ, наразі відомо про чотирьох загиблих.

Ulaşan görüntüler çok ürkütücü

Allah yardımcınız olsun

Çok büyük geçmiş olsun

Allah beterinden korusun sizi

Hepimizi#deprem #izmir pic.twitter.com/2Xti9XjxeI — Can MUTLU (@caanmuutluu) October 30, 2020





Turkey's disaster management agency warns people in Izmir to stay away from damaged buildings and leave the streets clear for emergency vehicles. Our correspondent reports on the earthquake pic.twitter.com/AUcLIctUXQ — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 30, 2020

"Я дуже звик до землетрусів, тому спочатку я не сприймав це дуже серйозно, але цього разу це було по-справжньому страшно...це тривало секунд 25-30", - цитує слова свідка події Reuters.

Грецькі ЗМІ повідомляють про пошкодження будівель та доріг на острові Самос, відомостей про постраждалих або загиблих немає.

Туреччина є однією з найбільш небезпечних з точки зору землетрусів країн світу. В серпні 1999 року внаслідок потужного землетрусу в місті Ізміт загинули понад 17 тисяч людей. У 2011 році в результаті землетрусу у місті Ван на сході Туреччини загинуло понад 500 осіб.