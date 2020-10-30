У Туреччині та Греції стався потужний землетрус, є значні руйнування
Епіцентр підземних поштовхів знаходився за 17 км від узбережжя Туреччини
Землетрус магнітудою 7,0 стався 30 жовтня о 13.51 за місцевим часом, за даними геологічної служби США, його епіцентр знаходився приблизно за 17 км від узбережжя провінції Ізмір на глибині 16 км. Поштовхи відчувалися в Стамбулі та на віддалених грецьких островах.
У МВС Туреччини заявили, що в Ізмірі обвалилися шість будівель, рятувальники ведуть пошукові роботи, під завалами є люди. За даними турецьких ЗМІ, наразі відомо про чотирьох загиблих.
Ulaşan görüntüler çok ürkütücü— Can MUTLU (@caanmuutluu) October 30, 2020
Allah yardımcınız olsun
Çok büyük geçmiş olsun
Allah beterinden korusun sizi
Hepimizi#deprem #izmir pic.twitter.com/2Xti9XjxeI
Turkey's disaster management agency warns people in Izmir to stay away from damaged buildings and leave the streets clear for emergency vehicles. Our correspondent reports on the earthquake pic.twitter.com/AUcLIctUXQ— TRT World Now (@TRTWorldNow) October 30, 2020
Σμύρνη σοκαριστικές εικόνες από καταρρεύσεις κτιρίων #σεισμος #Σαμος pic.twitter.com/LopJb2Y5S9— Marka1 (@Marka149133376) October 30, 2020
"Я дуже звик до землетрусів, тому спочатку я не сприймав це дуже серйозно, але цього разу це було по-справжньому страшно...це тривало секунд 25-30", - цитує слова свідка події Reuters.
Грецькі ЗМІ повідомляють про пошкодження будівель та доріг на острові Самос, відомостей про постраждалих або загиблих немає.
Туреччина є однією з найбільш небезпечних з точки зору землетрусів країн світу. В серпні 1999 року внаслідок потужного землетрусу в місті Ізміт загинули понад 17 тисяч людей. У 2011 році в результаті землетрусу у місті Ван на сході Туреччини загинуло понад 500 осіб.