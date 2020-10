У Туреччині та Греції стався потужний землетрус, є значні руйнування

Землетрус магнітудою 7,0 стався 30 жовтня о 13.51 за місцевим часом, за даними геологічної служби США, його епіцентр знаходився приблизно за 17 км від узбережжя провінції Ізмір на глибині 16 км. Поштовхи відчувалися в Стамбулі та на віддалених грецьких островах.

У МВС Туреччини заявили, що в Ізмірі обвалилися шість будівель, рятувальники ведуть пошукові роботи, під завалами є люди. За даними турецьких ЗМІ, наразі відомо про чотирьох загиблих.

Turkey's disaster management agency warns people in Izmir to stay away from damaged buildings and leave the streets clear for emergency vehicles. Our correspondent reports on the earthquake pic.twitter.com/AUcLIctUXQ