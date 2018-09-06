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    У Греції засудили шістьох українських моряків

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    Моряків затримали за перевезення біженців - У Греції засудили шістьох українських моряків
    Моряків затримали за перевезення біженців

    Українці були членами трьох екіпажів суден

    Шість громадян України були засуджені в Греції до різних термінів ув'язнення за звинуваченням у перевезенні біженців з країн Близького Сходу.

    Про це в середу повідомляє «Слідство.Інфо».

    Зазначається, що 4 вересня в суді грецького міста Каламата пройшли суди над шістьма українцями. Вони були членами трьох екіпажів суден, яких грецька поліція раніше затримала за перевезення біженців.

    Двоє українців, які працювали на прогулянкових суднах у Туреччині, отримали по 18 місяців ув'язнення, ще чотирьох засудили на максимальні терміни в грецькій в'язниці.

    Дружина одного з ув'язнених Олена Ульянова, яка була на засіданні суду, розповіла, що її чоловіка Сергія затримали 17 грудня 2017 року. Роботу він знайшов за оголошенням в інтернеті. За словами дружини, йому запропонували працювати матросом на прогулянковій яхті в Туреччині. Уже через два тижні його й іншого українця з екіпажу змусили перевозити біженців з Іраку в Італію.

    За словами адвоката Димитріуса Кауніса, згідно з грецькими законами, українці отримують 10-15 років в'язниці за кожного біженця на борту.

    «Саме тому терміни можуть сягати і кілька сотень років ув'язнення. За грецькими законами, в такому випадку за гратами залишають на 25 років. Термін можуть зменшити, якщо ув'язнені відвідують школи при в'язницях», - пояснив він.

    Раніше повідомлялося, що близько 250 українських моряків утримують правоохоронці Греції й Італії.

    До слова, у ніч з 27 на 28 липня в одеський аеропорт прилетіли 12 українських моряків, яких утримували у Греції. Їхній екіпаж з підозрою у контрабанді прикордонники затримали ще в травні 2017 року. 

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