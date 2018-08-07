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    У Греції та Італії утримують близько 250 українських моряків

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    <p>За місяць в Україну повернулися 33 моряки</p> - У Греції та Італії утримують близько 250 українських моряків

    За місяць в Україну повернулися 33 моряки

    В МЗС зазначили про погіршення ситуації з українськими морякам

    Близько 250 українських моряків утримують правоохоронці Греції й Італії. Про це заявив державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць, повідомляє прес-служба МЗС у Facebook.

    Заяць зазначив про погіршення ситуації з українськими моряками.

    «Ситуація за останні роки значно погіршилася. З моряками завжди були проблеми, але ситуації в таких масштабах, яка складається зараз, не було вже давно, або, можливо, і ніколи. Дві пріоритетні точки на карті з цього приводу - це Греція і Італія», - повідомив він.

    Так, за даними МЗС, у Греції станом на червень цього року перебуває 151 український моряк, з них 108 засуджені, з них 98 - за перевезення нелегальних мігрантів. Приблизно така сама ситуація, як зазначив Заяць, і в Італії, де утримуються близько 100 громадян України за перевезення нелегальних мігрантів.

    Держсекретар також зазначив, що протягом останнього місяця в Україні зусиллями консулів повернуто 33 українських моряки, які тривалий час перебували у важких обставинах за кордоном.

    Нагадаємо, минулого тижня в Україну з Оману повернулися 15 моряків. Українці застрягли в порту Маскат у липні 2015 року.

    До слова, у ніч з 27 на 28 липня в одеський аеропорт прилетіли 12 українських моряків, яких утримували у Греції. Їхній екіпаж з підозрою у контрабанді прикордонники затримали ще в травні 2017 року. 

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