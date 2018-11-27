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    У Греції журналісти оголосили 24-годинний страйк

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    &laquo;Грецькі журналісти пішли зі своїх робочих місць на 24 години напередодні загального страйку проти тривалих заходів економії в країні&raquo;, - йдеться у повідомленні - У Греції журналісти оголосили 24-годинний страйк
    «Грецькі журналісти пішли зі своїх робочих місць на 24 години напередодні загального страйку проти тривалих заходів економії в країні», - йдеться у повідомленні

    Як повідомляють ЗМІ, ані на грецьких телеканалах, ані на радіо не буде випусків новин. Також очікується, що жодна газета в країні не буде надрукована

    Грецькі журналісти пішли зі своїх робочих місць на 24 години напередодні загального страйку проти тривалих заходів економії в країні. Про це повідомляє Ekathimerini.

    «Грецькі журналісти пішли зі своїх робочих місць на 24 години напередодні загального страйку проти тривалих заходів економії в країні», - йдеться у повідомленні.

    Журналісти вирішили провести свій протест на день раніше, аби в ЗМІ було більше можливостей висвітлювати головний страйк.

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    Як повідомляють ЗМІ, ані на грецьких телеканалах, ані на радіо не буде випусків новин. Також очікується, що жодна газета в країні не буде надрукована.

    Зазначається, що у середу в Греції відбудеться масштабний страйк. Профспілки вимагають від уряду припинити найголовніші аспекти заходів економії в країні, які були запроваджені для балансування бюджету та отримання фінансової допомоги від міжнародних кредиторів. До вимог профспілок зокрема входять підвищення пенсій, зниження податків та відновлення мінімальної зарплати на рівні 751 євро, як це було до початку фінансової кризи, замість діючих 580 євро.

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