У Гройсмана обговорюють питання приватизації 20-25% акцій «Турбоатому»

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Турбоатом

Мова іде про те, щоб можливо через цей процес залучити світові відомі бренди, - глава уряду

В уряді розглядають можливість продати 20-25% акцій «Турбоатому» міжнародній компанії. Про це під час засідання парламенту заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Турбоатом»… По-перше, ми володіємо не 100% підприємства, там є приватний капітал… Є намір уряду – у нас є мета залишити у власності держави 51%, це означає, що це буде державна компанія. І можливо на 20-25% залучити міжнародного партнера зі світовим ім’ям, можливо через публічні торги… Мова іде про те, щоб можливо через цей процес залучити світові відомі бренди», - повідомив Гройсман.

Як повідомлялось, у 2018 році Україна планує видобути понад 16 мільярдів кубометрів природного газу із власних родовищ.