У Гройсмана взялися шукати партнерів для управління газовою трубою

Створено робочу групу, яка займатиметься пошуком партнерів для спільного управління українською ГТС

Кабінет міністрів України затвердив персональний склад Робочої групи, яка займається пошуком партнерів для спільного управління українською газотранспортною системою. Про це повідомляє прес-служба уряду. Участь у розробці пропозицій та рекомендацій для проведення конкурсу з відбору міжнародних партнерів газотранспортної системи України беруть в.о.



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Створено робочу групу, яка займатиметься пошуком партнерів для спільного управління українською ГТС

Кабінет міністрів України затвердив персональний склад Робочої групи, яка займається пошуком партнерів для спільного управління українською газотранспортною системою. Про це повідомляє прес-служба уряду.

Участь у розробці пропозицій та рекомендацій для проведення конкурсу з відбору міжнародних партнерів газотранспортної системи України беруть в.о. голови Комітету Верховної Ради з питань ПЕК Олександр Домбровський, директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Тетяна Рябуха, голова Наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд, директор з питань енергетичного ринку Генерального директорату Європейської Комісії з питань енергетики Клаус-Дітер Борхардт, голова Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янез Копач, представник Посольства США в Україні Аня Брансон.

Головою робочої групи є віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон, його заступником – міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, секретарем групи – директор Департаменту нафтогазового комплексу Міненерговугілля Олександр Лініченко.

До складу робочої групи також входять заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігор Прокопів, державний секретар Міністерства економічного розвитку та торгівлі України Олексій Перевезенцев, заступник державного секретаря Кабінету міністрів України Сергій Кушнір, виконувач обов'язків голови правління ПАТ «Магістральні газопроводи України» Валерій Ноздрін, керівник служби віце-прем'єр-міністра України Костянтин Мар’євич, радники прем’єр-міністра та віце-прем’єр-міністра Адомас Аудіцкас і Едуард Терпицький, а також представник консультанта з питань реструктуризації, послуги яких надаються ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Алессандро Бертоліні.

Раніше повідомлялося, що «Нафтогаз України» домовився з чотирма іноземними компаніями про співпрацю у сфері використання потужностей української газотранспортної системи.