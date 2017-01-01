«Нафтогаз» домовився з чотирма іноземними компаніями про управління газовою трубою

«Нафтогаз» підписав меморандум з голландською Gasunie і французькою GRTgaz, а також з італійською Snam і словацькою Eustream

«Нафтогаз України» підписав меморандум з голландською компанією Gasunie і французькою GRTgaz про співпрацю у сфері використання потужностей української газотранспортної системи, а також для вирішення в майбутньому питання про залучення партнера до управління газотранспортними активами України. Про це на конференції про розвиток



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Українська газотранспортна система

«Нафтогаз» підписав меморандум з голландською Gasunie і французькою GRTgaz, а також з італійською Snam і словацькою Eustream

«Нафтогаз України» підписав меморандум з голландською компанією Gasunie і французькою GRTgaz про співпрацю у сфері використання потужностей української газотранспортної системи, а також для вирішення в майбутньому питання про залучення партнера до управління газотранспортними активами України. Про це на конференції про розвиток товарного біржового ринку повідомив головний комерційний директор холдингу Юрій Вітренко.

«Роботу з потенційними партнерами з управління ГТС вже активізовано. Ми підписали меморандум з двома провідними європейськими операторами: з голландською Gasunie і французькою GRTgaz», - сказав він.

За його словами, голландська Gasunie вважається однією з кращих європейських компаній з точки зору організації своєї роботи, а також з її участю було створено найбільш ліквідний ринок газу в Європі.

«Виходить, що ми вже ведемо розмову не з двома компаніями - Snam і Eustream, а тепер ще й з Gasunie і GRTgaz. Плюс ми найняли інвестиційний банк Rothschild, який активно працює над структуруванням самого процесу пошуку і залучення міжнародного партнера», - додав він.

Також Вітренко пояснив завдання, яке поставлено перед інвестиційним банком Rothschild. «У майбутньому буде проведено конкурс (щодо вибору європейського партнера, якого буде залучено до управління українською ГТС. – Ред.). Умови конкурсу мають бути узгоджені з Кабміном. Остаточне рішення приймає парламент. Наша робота - це просто найняти інвестиційного банкіра. Банкіри безпосередньо працюють з нами і урядом, найближчим часом вони почнуть працювати з парламентом. Вони, як незалежна інституція, мають забезпечити прозорість цього процесу, в тому числі усунути всі спекуляції з приводу конфлікту між «Нафтогазом» і урядом», - сказав топ-менеджер «Нафтогазу».

Нагадаємо, «Нафтогаз України» 8 листопада за результатами тендеру уклав угоду з компанією Rothschild S.p.A. (Італія) про інвестиційно-банківські послуги на $3,69 млн, або 98,00 млн грн.

Джерело: УНІАН