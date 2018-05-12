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    У Грузії хочуть обмежити виїзд громадян в ЄС новим законом

    • Сьогодні, 22:59
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    Громадяни Грузії зловживають безвізовим режимом з ЄС

    В Грузії можуть розширити підстави для відмови громадянам країни у перетині кордону. Такі зміни передбачені в законопроекті «Про порядок виїзду з Грузії і в'їзду в Грузію громадян Грузії», передає «Грузія онлайн».

    Зокрема, ініціатори законопроекту зазначили, що прийняття закону дозволить скоротити відтік до ЄС і Шенгенської зони громадян Грузії, які зловживають можливістю безвізового виїзду з країни.

    Фактично, відповідно до законопроекту, якщо на прикордонному пункті Грузії зафіксують, що громадянин їде в країну ЄС/Шенгену, йому можуть відмовити в перетині кордону за умови, що у нього немає документів зі списку:

    • зворотного квитка;
    • дійсного біометричного паспорта, виданого протягом останніх 10 років, та строк дії якого не менше 3 місяці до дня повернення в Грузію;
    • пасажирської страховки;
    • чинного бронювання готелю / квартири або іншого документа на підтвердження забезпечення житла на території країни простору ЄС / Шенген;
    • документа, що підтверджує фінансове забезпечення поїздки.

    Зазначимо, що безвізовий режим між Грузією і ЄС набула чинності ще 28 березня 2017. Втім, Євросоюз залишив за собою право на призупинення безвізового режиму. Таке право може бути застосовано, якщо з третіх країн збільшиться кількість нелегальних мігрантів, необґрунтованих заявок про надання притулку або загрози внутрішньої безпеки ЄС з боку приїхали громадян.

    10 травня повідомлялося, що Німеччина, Ісландія, Бельгія і Швейцарія спільно вислали 68 громадян Грузії, які незаконно перебували на території чотирьох країн.

    безвізовий режим ЄС Німеччина Швейцарія Бельгія Ісландія Грузія
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