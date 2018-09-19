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    У харківському університеті сталося вбивство

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    У харківському університеті сталося вбивство

    Співробітники поліції затримали та доставили до відділку знайомого вбитого

    В одному з вищих навчальних закладів Харкова знайшли тіло чоловіка з ножовими пораненнями. Про це повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції у Харкові.

    У поліції зазначають, що в університеті вбили 56-річний харків'янина. За підозрою у завданні тілесних ушкоджень співробітники поліції затримали та доставили до відділку його знайомого.

    Місцеві видання повідомляють, що вбивство сталось в Харківському національному університеті імені Василя Каразіна.

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    У харківському університеті сталося вбивство
    У харківському університеті сталося вбивство
    У харківському університеті сталося вбивство

    «Як з’ясувалося, у виші, де сталася трагедія, підозрюваний працює телефоністом. Того дня у чоловіка був день народження, який він вирішив відсвяткувати його у приміщенні університету та запросив трьох своїх знайомих. Застілля проходило в одному з кабінетів на 9 поверсі. Під час розпиття алкоголю між іменинником та одним з товаришів виникла сварка, в ході якої затриманий наніс загиблому декілька ударів кухонним ножем в область шиї. Потерпілий намагався втекти від нападника та вибіг з кабінету. На сходах він втратив свідомість. Медики, які прибули на місце, констатували смерть чоловіка», - розповів начальник Шевченківського відділу поліції Едуард Коваленко.

    За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. 

     

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