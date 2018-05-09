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    У Харкові двоє іноземців отримали тюремний термін за перевезення героїну

    Двоє іноземців в меблях транспортували 20 кг героїну
    У Харкові до 11 років тюрми засудили двох іноземців, які в меблях транспортували 20 кг героїну. Про це повідомляє прес-службі прокуратури Харківської області. Минулого тижня прокуратура області відстояла в апеляції вирок суду першої інстанції для двох іноземців, які перевозили та зберігали в меблях героїн на продаж. Суд залишив чоловікам
    • Сьогодні, 01:58
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    Двоє іноземців в меблях транспортували 20 кг героїну

    У Харкові до 11 років тюрми засудили двох іноземців, які в меблях транспортували 20 кг героїну.

    Про це повідомляє прес-службі прокуратури Харківської області.

    Минулого тижня прокуратура області відстояла в апеляції вирок суду першої інстанції для двох іноземців, які перевозили та зберігали в меблях героїн на продаж. Суд залишив чоловікам покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Як розповів прокурор відділу прокуратури області Володимир Ізотов, у квітні 2017 року Київський районний суд м. Харкова визнав винними громадянина Пакистану (1961 року народження) та громадянина Іспанії (1978 року народження) у придбанні, зберіганні, перевезенні наркотичних засобів в особливо великих розмірах з метою збуту (ч. 2,3 ст. 307 Кримінального кодексу). Однак обвинувачувані не погодилися з таким вироком і звернулися до апеляційного суду.

    Прокуратура і в апеляційній інстанції відстояла свою позицію.

    В прокуратурі нагадали, що влітку 2014 року пакистанець прибув до України начебто для налагодження бізнесу з продажу меблів. Перед тим він кораблем з Пакистану відправив вантаж до Одеси. Восени зустрів його у порту та перевіз автомобілем до Харкова. Як з'ясувалося, у внутрішніх перегородках 3-ох комодів, які імпортували разом з іншими меблями, було заховано понад 20 кг героїну. Кінцевою зупинкою наркотиків мала стати Італія. Саме для транспортування та супроводу меблів з наркотиками до Мілану і приїхав у Харків другий фігурант справи – громадянин Іспанії. 

    Спочатку зловмисники запланували перевезти в Італію наркотики, що були в одному з комодів. Знайшли фірму, що займалася перевезенням різноманітних товарів за кордон. Транспортувати героїн вирішили під виглядом експорту українських меблів. Для цього придбали аналогічний пакистанському комод одного із вітчизняних меблевих виробників. Зробили у ньому відповідні сховки з героїном та запакували. Однак відправити не встигли.

    Наркотики також виявили під час санкціонованих судом обшуків за місцем мешкання фігурантів справи та в орендованому для зберігання меблів складі. 

    Харків прокуратура суд наркотики
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