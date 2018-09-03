У Харкові квартиру пенсіонерки атакували майже 60 кажанів



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Харків'янці довелося залишити квартиру через кажанів

У Харкові в квартиру пенсіонерки на вулиці Дружби залетіли близько 60 кажанів. Про це повідомили волонтери з місцевої Служби порятунку тварин на своїй сторінці у Facebook.



Жінка розповіла, що побачила двох кажанів на балконі, але не знала, як діяти в таких ситуаціях. Замість того, щоб зачинити вікно, вона відкрила цілком, сподіваючись, що вони вилетять.

Як розповіли в Службі порятунку, такі відчинені вікна кажани сприймають навпаки як заклик. За короткий час миші заполонили всю квартиру.





«Ми зняли і випустили у вікно менше половини. Решту повинні зняти працівники Центру реабілітації кажанів. На час «чистки» жінка буде жити у сина», - йдеться в повідомленні.