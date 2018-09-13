У Харкові на смерть збили 15-річного хлопчика



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Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху

У Харкові водій машини Toyota скоїв наїзд на 15-річного підлітка. Хлопчик на ранок помер від отриманих травм.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Смертельна аварія сталася на проспекті Тракторобудівників. За кермом Toyota перебував 36-річний водій.

Школяра госпіталізували з закритими переломами лівої гомілки і стегна, забоями голови та грудної клітини. Лікарі не змогли врятувати його – він помер вранці.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 КК України).

За минулу добу працівниками патрульної поліції Харківської області винесено 372 постанови за порушення Правил дорожнього руху.

За керування в нетверезому вигляді складено 16 адміністративних протоколів за ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.