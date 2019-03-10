У Харкові під час ремонту теплотраси загинув комунальник



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Трагедія сталася на вулиці Садова, де проводилися ремонтні роботи з ліквідації прориву труби Фото ілюстративне

Чоловік отримав термічні опіки і травму живота

У Харкові під час проведення ремонтних робіт із ліквідації прориву труби загинув 57-річний слюсар.

Про це в неділю повідомляє прес-служба обласного управління поліції.

Зазначено, що трагедія сталася 9 березня на вулиці Садова, де проводилися ремонтні роботи з ліквідації прориву труби. Відомо, що 57-річний чоловік перебував у тепловій камері разом зі своїм напарником.

«Розраховуючи на те, що гаряча вода в трубі була перекрита, він почав проводити заходи для її ремонту. Однак вода не була перекрита, вона подавалася під тиском. Трубу прорвало, і струмінь гарячої води припав на 57-річного робітника. Чоловік отримав тілесні ушкодження (термічні опіки третього ступеня і травму живота)», - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, на місце події прибула бригада швидкої невідкладної допомоги, проте чоловік помер дорогою до лікарні.

За цим фактом слідчим Київського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою.

Нагадаємо, за смерть робітника на будівництві директор підприємства у Києві отримав три роки тюрми.