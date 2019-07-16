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    У Харкові поліцейські розшукали жінку, яка погрожувала дітям з вікна зброєю

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    <p>Зловмисницею виявилась 64-річна місцева жителька</p> - У Харкові поліцейські розшукали жінку, яка погрожувала дітям з вікна зброєю

    Зловмисницею виявилась 64-річна місцева жителька

    Фото: facebook.com/livekharkov

    Як з’ясувалося, зброя призначена для ігри у страйкбол

    У Харкові поліцейські оперативно встановили особу жінки, яка погрожувала дітям з вікна зброєю.

    Про це 16 липня повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

    «Днями у мережі інтернет набуло розповсюдження зображення, де жінка літнього віку у відкритому вікні тримає в руках предмет, схожий на автомат та, нібито, погрожує дітям. Виявлену інформацію зареєстрували в Журналі єдиного обліку Новобаварського відділу поліції та доручили розгляд дільничним офіцерам поліції», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що під час обходу території дільничні протягом кількох годин встановили особу жінки та її місце проживання.

    Зловмисницею виявилась 64-річна місцева жителька. Вона пояснила, що вказана зброя належить її онуку та не є вогнепальною. Як з’ясувалося, зброя призначена для ігри у страйкбол.

    «З жінкою проведено профілактичну бесіду щодо недопущення в майбутньому подібних випадків», - повідомили в поліції.

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