У Харкові сталася стрілянина: є поранений



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Для з'ясування обставин у відділення поліції доставлено 14 осіб

У Харкові на вулиці Валентиновская сталася стрілянина, один чоловік отримав кульове поранення в живіт і доставлений в лікарню.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Харківській області.

Як повідомили в поліції, стрілянина сталася 5 листопада близько 19:00 на вулиці Валентинівська.

Чоловіка з кульовими пораненнями живота, передпліччя та ноги доправили до лікарні.

«За словами очевидців, було встановлено, що у спортивного клубу стався конфлікт з подальшою стріляниною. В результаті події також було пошкоджено автомобіль «Mitsubishi». З місця події співробітники поліції вилучили гільзи та кулі, які будуть направлені на експертне дослідження», - йдеться в повідомленні поліції.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Всі обставини події встановлюються.