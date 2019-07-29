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    У Харкові вночі посеред вулиці застрелили чоловіка

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    У Харкові вночі посеред вулиці застрелили чоловіка

    Вбивство сталося на очах у перехожих

    У Харкові вночі 29 липня на вулиці застрелили чоловіка. Вбивство сталося на очах у перехожих, повідомляють в соціальних мережах, передає Город Х.

    «Близько 1:00 виявлений труп хлопця, вогнестріл», - йдеться в повідомленні.

    За словами свідків, на чоловіка напав чоловік, одягнений у все чорне.

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    У Харкові вночі посеред вулиці застрелили чоловіка
    У Харкові вночі посеред вулиці застрелили чоловіка
    У Харкові вночі посеред вулиці застрелили чоловіка
    У Харкові вночі посеред вулиці застрелили чоловіка

    На місці події працювали патрульні поліцейські і слідчо-оперативна група Нацполіції. Подробиці і офіційна інформація встановлюються.

    Раніше повідомлялося, що у неділю, 28 липня, на вул. Антоновича, 38а в Голосіївському районі Києва чоловік скоїв розбійний напад на ювелірний магазин Gold.ua. Після пострілу грабіжник спробував перезарядити рушницю, проте патрон вискочив у нього з рук. Усвідомивши, що спроба пограбування провалена, чоловік вибіг з ювелірки і зник в невідомому напрямку. 

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