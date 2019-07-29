У Харкові вночі посеред вулиці застрелили чоловіка



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Вбивство сталося на очах у перехожих

У Харкові вночі 29 липня на вулиці застрелили чоловіка. Вбивство сталося на очах у перехожих, повідомляють в соціальних мережах, передає Город Х.

«Близько 1:00 виявлений труп хлопця, вогнестріл», - йдеться в повідомленні.

За словами свідків, на чоловіка напав чоловік, одягнений у все чорне.

На місці події працювали патрульні поліцейські і слідчо-оперативна група Нацполіції. Подробиці і офіційна інформація встановлюються.

Раніше повідомлялося, що у неділю, 28 липня, на вул. Антоновича, 38а в Голосіївському районі Києва чоловік скоїв розбійний напад на ювелірний магазин Gold.ua. Після пострілу грабіжник спробував перезарядити рушницю, проте патрон вискочив у нього з рук. Усвідомивши, що спроба пограбування провалена, чоловік вибіг з ювелірки і зник в невідомому напрямку.