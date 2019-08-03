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    У Харкові суд відпустив під заставу водія, який вбив інваліда

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    У Харкові суд відпустив під заставу водія, який вбив інваліда

    Прокурор просив взяти підозрюваного під варту без визначення застави

    Київський райсуд Харкова дозволив водію іномарки, який збив на смерть 68-річного інваліда на візку, вийти під заставу у 115 тисяч гривень.

    «Суд взяв підозрюваного у загибелі інваліда під варту на два місяці із можливістю внесення застави. Розмір застави - 115 тис. грн», - зазначили у суді.

    Прокурор, додали у суді, просив взяти підозрюваного під варту без визначення застави.

    «Водій підозрюється за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту)», - уточнили у суді.

    У процесі розслідування, сказали у суді, підозрюваному можуть інкримінувати ст. 135 (залишення в небезпеці).

    Нагадаємо, 27 липня на дорозі в місті Зміїв автомобіль Opel Vectra збив людину, яка, за інформацією поліції, їхала узбіччям на візку. Водій машини з місця ДТП втік.

    30 липня поліція повідомила про затримання підозрюваного в Сумах. Його допитано, він повністю визнав свою вину.

    Джерело: Укрінформ

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