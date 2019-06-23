  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Харкові в будівлю міськради врізалася машина

    • Розсилка
    У Харкові в будівлю міськради врізалася машина

    Водія машини госпіталізували

    У Харкові в будівлю міської ради врізався автомобіль Toyota Corolla. Поліцію на місце події викликали о 7:50 ранку. Про це повідомляє видання МедіаПорт у неділю, 23 червня.

    Журналісти поговорили із представницею Управління патрульної поліції в Харківській області Кариною Курбановою. Вона розповіла про інцидент, але не уточнила, у якому стані був водій, чи були в машині інші пасажири і як сталося зіткнення.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Харкові в будівлю міськради врізалася машина
    У Харкові в будівлю міськради врізалася машина
    У Харкові в будівлю міськради врізалася машина

    Відомо, що водія госпіталізували, але з якими травмами і чи є загроза життю, поки не повідомляється.

    Читайте також
    Харків ДТП машини водій автомобіль будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ