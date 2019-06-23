У Харкові в будівлю міськради врізалася машина



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Водія машини госпіталізували

У Харкові в будівлю міської ради врізався автомобіль Toyota Corolla. Поліцію на місце події викликали о 7:50 ранку. Про це повідомляє видання МедіаПорт у неділю, 23 червня.

Журналісти поговорили із представницею Управління патрульної поліції в Харківській області Кариною Курбановою. Вона розповіла про інцидент, але не уточнила, у якому стані був водій, чи були в машині інші пасажири і як сталося зіткнення.

Відомо, що водія госпіталізували, але з якими травмами і чи є загроза життю, поки не повідомляється.