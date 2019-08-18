У Харкові з екопарку втекла зебра: людей просять не ловити її самотужки



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Зебру шукають 20 працівників екопарку, охорона та волонтери

У харківському екопарку зранку 18 серпня втекла зебра, її шукають охорона та волонтери. Містян просять самотужки не ловити тварину.

Про це повідомляють «UA: Новини» з посиланням на речника комплексу Олексія Костюченка.

За його словами, зебра втекла, коли її переводили в новий вольєр: тварину вивели за допомогою шлейки в супроводі наглядачів, але їй вдалося втекти.

Зебру шукають 20 працівників екопарку, охорона та волонтери. Також до пошуків долучили коней та квадрокоптер.

В екопарку наголосили — якщо ви побачили зебру, то не намагайтеся піймати її самотужки, а зверніться до комплексу.

Як зазначає видання, три тижні тому з екопарку втекли дві мавпи. Їх піймали на окружній дорозі.