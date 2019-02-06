У Харкові жінка випала з балкона, коли збивала бурульки
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Розсилка
Нещасний випадок стався на проспекті Московському у Харкові
Постраждала жінка перебуває у лікарні у тяжкому стані
У Харкові поліцейські з’ясовують обставини травмування жінки, яка за попередньою інформацією, випала з балкона будинку на проспекті Московському під час збивання бурульок.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.
Зазначається, що 4 лютого потерпіла із закритою черепно-мозковою травмою, забиттями різних частин тіла, відкритим переломом передпліччя та іншими тілесними ушкодженнями була доставлена до лікарні. Наразі жінка перебуває у тяжкому, неконтактному стані.
Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».
Раніше повідомлялося, що у Конотопі Сумської області крижана брила, яка впала з даху багатоповерхового будинку, травмувала кількох людей.