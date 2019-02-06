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    У Харкові жінка випала з балкона, коли збивала бурульки

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    <p>Нещасний випадок стався на проспекті Московському у Харкові</p> - У Харкові жінка випала з балкона, коли збивала бурульки

    Нещасний випадок стався на проспекті Московському у Харкові

    Постраждала жінка перебуває у лікарні у тяжкому стані

    У Харкові поліцейські з’ясовують обставини травмування жінки, яка за попередньою інформацією, випала з балкона будинку на проспекті Московському під час збивання бурульок.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

    Зазначається, що 4 лютого потерпіла із закритою черепно-мозковою травмою, забиттями різних частин тіла, відкритим переломом передпліччя та іншими тілесними ушкодженнями була доставлена до лікарні. Наразі жінка перебуває у тяжкому, неконтактному стані.

    Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

    Раніше повідомлялося, що у Конотопі Сумської області крижана брила, яка впала з даху багатоповерхового будинку, травмувала кількох людей.

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