У Харкові жінка випала з балкона, коли збивала бурульки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нещасний випадок стався на проспекті Московському у Харкові

Постраждала жінка перебуває у лікарні у тяжкому стані

У Харкові поліцейські з’ясовують обставини травмування жінки, яка за попередньою інформацією, випала з балкона будинку на проспекті Московському під час збивання бурульок.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Зазначається, що 4 лютого потерпіла із закритою черепно-мозковою травмою, забиттями різних частин тіла, відкритим переломом передпліччя та іншими тілесними ушкодженнями була доставлена до лікарні. Наразі жінка перебуває у тяжкому, неконтактному стані.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Раніше повідомлялося, що у Конотопі Сумської області крижана брила, яка впала з даху багатоповерхового будинку, травмувала кількох людей.