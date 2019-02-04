У Конотопі брила льоду травмувала подружню пару



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Чоловік потрапив у реанімацію з травмою черепа, його дружина в лікарні з переломами

У Конотопі Сумської області крижана брила, яка впала з даху багатоповерхового будинку, травмувала кількох людей.

Про це повідомила у Facebook депутат Сумської обласної ради Олена Сердюк.

«З вини місцевих чиновників кригою, що впала з даху багатоповерхівки, важко травмовано кількох конотопців. Одному чоловіку навіть проламано череп! Наразі він в реанімації», - написала депутат і виклала кілька фото.

Начальник відділу комунікацій поліції Сумської Ельвіра Біганова уточнила, що трагедія сталася в центрі міста у неділю, 3 лютого, близько 15-ї години. Подружня пара виходили з магазину, розташованого на першому поверсі багатоповерхівки, коли на них впала крижана брила.

У чоловіка 1988 року народження дійсно важка травма голови, його дружина 1988 року народження також знаходиться в лікарні з переломами.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України - «Службова недбалість».