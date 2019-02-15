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    У Херсоні СБУ попередила контрабанду предметів старовини до ЄС

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    У Херсоні СБУ попередила контрабанду предметів старовини до ЄС

    За колекцію культурних цінностей зловмисник планував отримати тисячу доларів

    У Херсоні співробітники Служби безпеки України попередили контрабанду колекції культурних цінностей до однієї з європейських країн.

    Оперативники спецслужби встановили, що мешканець обласного центру планує нелегально переправити до Західної Європи предмети старовини.

    За інформацією СБУ старожитності чоловік скуповував у місцевих колекціонерів, а покупця знайшов на спеціалізованому Інтернет-сайті.

    За колекцію культурних цінностей зловмисник планував отримати тисячу доларів США. Правоохоронці затримали правопорушника в приміщенні одного із міжнародних поштових сервісів під час оформлення «відправки».

    За висновками експертів вилучені старожитності, серед яких монети, ювелірні вироби та предмети побуту, відносяться до періоду VІІ ст. до н.е. – ХІХ ст. н.е., становлять історичну цінність та не підлягають вивезенню з України без відповідного дозволу.

    У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України зловмиснику повідомлено про підозру.

    Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи. 

    ЄС СБУ контрабанда Херсон чоловік
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