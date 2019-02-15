У Херсоні СБУ попередила контрабанду предметів старовини до ЄС



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За колекцію культурних цінностей зловмисник планував отримати тисячу доларів

У Херсоні співробітники Служби безпеки України попередили контрабанду колекції культурних цінностей до однієї з європейських країн.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець обласного центру планує нелегально переправити до Західної Європи предмети старовини.

За інформацією СБУ старожитності чоловік скуповував у місцевих колекціонерів, а покупця знайшов на спеціалізованому Інтернет-сайті.

За колекцію культурних цінностей зловмисник планував отримати тисячу доларів США. Правоохоронці затримали правопорушника в приміщенні одного із міжнародних поштових сервісів під час оформлення «відправки».

За висновками експертів вилучені старожитності, серед яких монети, ювелірні вироби та предмети побуту, відносяться до періоду VІІ ст. до н.е. – ХІХ ст. н.е., становлять історичну цінність та не підлягають вивезенню з України без відповідного дозволу.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України зловмиснику повідомлено про підозру.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.