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    У ході протестів у Судані 11 людей загинули

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    У ході протестів у Судані 11 людей загинули

    У Судані пройшов антиурядовий мітинг

    У столиці Судану Хартумі під час протестів загинули 11 осіб, у тому числі шість співробітників урядових сил.

    Про це повідомляє  Reuters.

    Як повідомив міністр інформації Хасан Ісмаїл, працівники Національної служби розвідки і безпеки Судану двічі намагалися розігнати антиурядовий мітинг біля будівлі Міністерства оборони.

    В ході протесту загинули люди, але він не уточнив при яких обставинах.

    Разом з тим, голова опозиційної партії Аль-Умма Садик аль-Махді заявив, що починаючи з суботи, в ході масових антиурядових протестів загинули близько 20 осіб, десятки постраждали.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тисячі суданців вийшли на вулиці столиці Хартум з вимогою відставки президента країни Омара аль-Башира, який перебуває при владі майже 30 років.

    міністр партії протест
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