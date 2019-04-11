У ході протестів у Судані 11 людей загинули



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У Судані пройшов антиурядовий мітинг

У столиці Судану Хартумі під час протестів загинули 11 осіб, у тому числі шість співробітників урядових сил.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомив міністр інформації Хасан Ісмаїл, працівники Національної служби розвідки і безпеки Судану двічі намагалися розігнати антиурядовий мітинг біля будівлі Міністерства оборони.

В ході протесту загинули люди, але він не уточнив при яких обставинах.

Разом з тим, голова опозиційної партії Аль-Умма Садик аль-Махді заявив, що починаючи з суботи, в ході масових антиурядових протестів загинули близько 20 осіб, десятки постраждали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тисячі суданців вийшли на вулиці столиці Хартум з вимогою відставки президента країни Омара аль-Башира, який перебуває при владі майже 30 років.