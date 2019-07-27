У Хресному ході Московської церкви йшло не 300 тисяч осіб, а лише 30 тисяч, - МВС



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Хресний хід Московської церкви вулицями Києва Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Станом на 16:00 27 липня, хресний хід Московської церкви вулицями столиці завершилася

За попередньою інформацію, у масових заходах, присвячених 1031-ій річниці Хрещення Київської Русі-України, взяло участь до 30-ти тисяч вірян із різних регіонів України. Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, передає пресслужба МВС.

Як повідомили у МВС, станом на 16:00 годину 27 липня, хресний хід Московської церкви вулицями столиці завершилася. Масові заходи пройшли безпечно. Поліція провела потужну превентивну роботу, порушень громадського порядку та провокацій не зафіксовано.

«За попередньою інформацію, у масових заходах, присвячених 1031-ій річниці Хрещення Київської Русі-України, взяло участь до 30-ти тисяч вірян із різних регіонів України. Остаточна кількість учасників наразі уточнюється», - розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України.

Яровий сказав, що для безпечного проведення хресного ходу Московської церквиправоохоронці провели посилені превентивні та фільтраційні заходи.

«Публічну безпеку громадян забезпечували 4 тис. правоохоронців: працівники столичної поліції, київські патрульні, вибухотехніки, кінологи, поліція діалогу, бійці нацгвардії та рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Було посилено безпеку в метрополітені. На вулицях міста чергували карети швидкої медичної допомоги та пожежні спецавто. Правоохоронці всіляко допомагали вірянам і гостям столиці», - зазначив перший заступник міністра.

Крім того, Яровий наголосив, що поліцейські продовжать посилено патрулювати вулиці столиці.

«Окрім забезпечення публічного порядку, правоохоронці й надалі супроводжуватимуть вірян до місць їхнього проживання, звідки вони приїхали до столиці», - сказав перший заступник міністра внутрішніх справ.

Раніше у Московській церкві заявили, що 27 липня у Хресному ході йшло близько 300 тис. осіб.