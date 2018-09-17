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    У Єгипті знайшли нового сфінкса

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    У Єгипті знайшли нового сфінкса

    Витягнутий з-під землі пам’ятник знаходиться у відмінному стані

    Сфінкса – статую у вигляді тварини і обличчям людини – виявили археологи в ході робіт з очищення від грунтових вод храму Ком-Омбо на півдні Єгипту.

    Про це інформувало в неділю міністерство у справах старожитностей.

    За словами генерального секретаря Вищої ради у справах старожитностей Мустафи Вазірі, «знахідка, найбільш ймовірно, відноситься до епохи Птолемеїв» (331 рік до н.е. – 31 рік н.е.). Непрямим підтвердженням цього, пояснив він, є те, що артефакт був знайдений в тій же південно-східній частині давньоєгипетського храму, де два місяці тому знайшли статую фараона Птолемея V (204-180 роки до н.е.), а також ще два древніх пам’ятника того ж тимчасового періоду.

    Статуя, вказується в поширеному комюніке відомства, має відносно невеликі розміри – 28 см в ширину по підставі постаменту. Голову сфінкса прикрашає осика – царський убір із зображенням богині-кобри Уаджит, завершує вигляд ритуальна борода фараона. Витягнутий з-під землі пам’ятник знаходиться у відмінному стані, навіть збереглися фарби – очі, брови і зіниці статуї з піщанику були виділені темним кольором.

    Ремонтні роботи в храмі Ком-Омбо проводяться вже близько року, і за цей час там було зроблено кілька цікавих археологічних відкриттів. Зокрема, вчені знайшли фрагменти величезної статуї фараона Рамзеса II, одного з найбільш відомих і прославлених царів Стародавнього Єгипту, кілька інших древніх статуй, а також бюст римського імператора Марка Аврелія.

    У Стародавньому Єгипті Ком-Омбо був столицею п’ятого нома (провінції) країни. Перша згадка про нього відноситься до Першого перехідного періоду (XX століття до н. Е.). В ті часи там були споруджені культові споруди, але від них мало що збереглося.

    Уже в епоху Птолемеїв (з IV століття до н.е.) в Ком-Омбо були зведені два храми з каменю. Одне крило святилища було присвячено крокодилоподібному богу Себеку, інше – богу Гору, якого зображували у вигляді сокола. Декорування храму було закінчено тільки в II-III століттях н.е.

    тварини
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