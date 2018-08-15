У Єревані геї напали на відділення поліції, постраждали двоє поліцейських



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скріншот У Єревані геї штурмували відділення поліції

Причиною конфлікту став напад одного з громадян на представників сексуальних меншин

У столиці Вірменії представники ЛГБТ-спільноти увірвалися до центрального відділення поліції та побили двох правоохоронців.

Як повідомляють ЗМІ, посилаючись на прес-службу відомства, причиною нападу став напад одного з громадян на представників сексуальних меншин. Підозрюваного затримали.

«Так звана постраждала сторона з'ясувала, що підозрюваного доставлять до центрального відділення поліції, зібралася біля будівлі, і в момент приводу виникла бійка», — йдеться в повідомленні поліції.

Ситуація загострилася ще більше, коли на вулицю вийшли обурені гучною лайкою жителі найближчих будинків. Поліцейські, як зазначається намагалися заспокоїти присутніх, проте «толерантність поліції не була оцінена належним чином і на перший погляд жінки, а насправді переодягнені в жіночі сукні чоловіки та їхні прихильники, увірвалися у відділення, щоб знайти затриманого і схопити його».

«Двом співробітникам поліції було нанесено тілесні ушкодження, одного з них було доправлено до лікарні», — йдеться в повідомленні. Осіб, що скоїли напад, було виявлено та затримано.