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    У Єревані геї напали на відділення поліції, постраждали двоє поліцейських

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    <p>&nbsp;У Єревані геї штурмували відділення поліції&nbsp;</p> - У Єревані геї напали на відділення поліції, постраждали двоє поліцейських
    Скріншот

     У Єревані геї штурмували відділення поліції 

    Причиною конфлікту став напад одного з громадян на представників сексуальних меншин

    У столиці Вірменії представники ЛГБТ-спільноти увірвалися до центрального відділення поліції та побили двох правоохоронців.

    Як повідомляють ЗМІ, посилаючись на прес-службу відомства, причиною нападу став напад одного з громадян на представників сексуальних меншин. Підозрюваного затримали.

    «Так звана постраждала сторона з'ясувала, що підозрюваного доставлять до центрального відділення поліції, зібралася біля будівлі, і в момент приводу виникла бійка», — йдеться в повідомленні поліції.

    Ситуація загострилася ще більше, коли на вулицю вийшли обурені гучною лайкою жителі найближчих будинків. Поліцейські, як зазначається намагалися заспокоїти присутніх, проте «толерантність поліції не була оцінена належним чином і на перший погляд жінки, а насправді переодягнені в жіночі сукні чоловіки та їхні прихильники, увірвалися у відділення, щоб знайти затриманого і схопити його».

    «Двом співробітникам поліції було нанесено тілесні ушкодження, одного з них було доправлено до лікарні», — йдеться в повідомленні. Осіб, що скоїли напад, було виявлено та затримано. 

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